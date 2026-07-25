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Александър Александров: Трябваше да освежим отбора

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Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
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Имаше и моменти на напрежение, сподели наставникът на ЦСКА 1948.

Александър Александров: Трябваше да освежим отбора
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Александър Александров остана доволен от представянето на ЦСКА 1948 след първата победа през сезона в Първа лига. Отборът от Бистрица отказа Ботев Враца с 2:1 на стадион „Витоша“. Наставникът на домакините внесе повече яснота защо бяха с различна стартова 11-ка спрямо мача срещу Спартак Търнава в квалификациите на Лигата на конференциите.

Имаме 25 равностойни футболисти. Трябваше да освежим отбора след мача в Търнава. Имаше и моменти на напрежение. Днес най-важното беше трите точки. Поздравявам отбора, че се бори до края. Трябва да продължим по същия начин“, започна той.

Ние мислим мач за мач. Сега ще решим кои 11 да започнат. Ще видим дали всички са здрави и тогава ще вземем решение за следващия мач“, каза още Александров.

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#Първа лига 2026/2027 #Александър Александров-Алвеша #ПФК ЦСКА 1948

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