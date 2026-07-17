Спартак Варна и ЦСКА 1948 не се победиха в откриващия мач на сезона

Спартак 1918 Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в откриващия мач на новия сезон в Първа лига. Преди двубоя беше изпълнен националният химн, а с минута мълчание бе почетена паметта на двете деца от школата на Славия, загинали при тежка катастрофа.

Домакините поведоха с 2:0 още преди почивката. Георг Стояновски откри резултата в 13-ата минута с удар от централната линия след грешка на Егор Пархоменко, а в 45-ата Джоуи Читоку удвои с мощен шут от наказателното поле.

След почивката ЦСКА 1948 се върна в мача. След намеса на ВАР бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Хосе Мартинес, а Мамаду Диало реализира в 51-ата минута за 1:2. Гостите стигнаха до равенството в 77-ата минута, когато Фредерик Масиел се разписа след подаване на Диало.

В края Хосе Мартинес вкара за ЦСКА 1948, но попадението бе отменено след проверка с ВАР. В последните секунди Стояновски беше близо до победен гол за Спартак, но ударът му премина на сантиметри от вратата.