ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа

ЦСКА победи Дери Сити с 2:1 като гост в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа и се класира за следващата фаза на турнира.

Домакините поведоха чрез Елис Чапман в началото на второто полувреме, но Йоанис Питас възстанови равенството с техничен прехвърлящ удар. В 17-ата минута на добавеното време Бари Котър си отбеляза автогол след подаване на Мохамед Брахими и донесе победата на „червените“.

Първата среща в София завърши с успех на носителя на Купата на България с 3:2, а ЦСКА спечели сблъсъка с общ резултат 5:3.

Двубоят започна с териториално владение на гостите, които още в първата минута тестваха отбраната на "бонбонените линии". Петко Панайотов получи топката след единоборство на границата на наказателното поле, но ударът му мина доста встрани от целта.

В 12-ата минута Дери Сити отвърна с чудесна възможност при контраатака, а диагоналното центриране към Адам О’Рейли не успя да завърши с удар на местния футболист по посока вратата на Евтимов, който се размина с топката.

Само минута по-късно "армейците“ бяха на крачка от откриването на резултата. Исак Соле проби отляво и отправи остър пас по земя към съотборник в наказателното поле, но Кристи Грогън се намеси решително в последния момент и изчисти топката, като за малко не я прати в собствената си врата.

В 35-ата минута гостите отново бяха близо до откриване на резултата. Пастор центрира остро отдясно, а Петко Панайотов стреля с глава, но ударът му беше блокиран. Топката попадна в Леандро Годой, който опита добавка, но не успя да затрудни стража на Дери Сити.

В 43-ата минута Панайотов центрира прецизно към Йоанис Питас, но нападателят отправи слаб удар с глава и Брайън Меър улови без затруднения.

Най-чистото положение за домакините дойде в първата минута на добавеното време. Кевин дос Сантос изведе отлично Майкъл Дъфи, който нахлу в наказателното поле и стреля мощно към близкия ъгъл, но топката срещна десния страничен стълб на вратата на Димитър Евтимов.

Дери Сити откри резултата малко след подновяването на играта. Майкъл Дъфи центрира от пряк свободен удар, а Евтимов не успя да се намеси убедително. След разбъркване Брандън Флеминг върна топката към Елис Чапман, който отблизо я изпрати с глава в мрежата.

Стефано Сенси опита да отговори с пряк свободен удар, но топката премина покрай десния страничен стълб.

Двубоят на "Брендиуел Стейдиъм“ беше временно спрян, след като фенове на ЦСКА напуснаха сектора, определен за гостуващата агитка. Това доведе до напрежение по трибуните, а привърженици на Дери Сити навлязоха на терена, което наложи незабавната намеса на органите на реда.

Заради създалата се ситуация главният съдия взе решение да прекъсне срещата и изпрати футболистите на Дери Сити и ЦСКА в съблекалните, докато редът по трибуните бъде възстановен.

"Армейците“ изравниха след директна атака, започнала от Димитър Евтимов. Вратарят изпрати дълга топка напред, а Йоанис Питас се пребори с двама защитници, измъкна се зад гърба им и изпревари излезлия напред Брайън Меър. Кипърският нападател запази хладнокръвие и технично прехвърли стража на Дери Сити за 1:1.

Домакините бяха близо до нов гол в 78-ата минута след центриране на Майкъл Дъфи. Димитър Евтимов не се намеси убедително и изби топката право в краката на Теодор Иванов. За щастие на ЦСКА кълбото рикошира обратно към вратаря, който успя да го улови и предотврати сериозна опасност.

В 87-ата минута Теодор Иванов се включи добре в предни позиции и намери Йоанис Питас. Нападателят не се поколеба да стреля от дистанция, но след рикошет в защитник на Дери Сити топката излезе в корнер за ЦСКА.

Дери Сити също упражни натиск. Джеймс Кларк се измъкна по десния фланг, навлезе в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но ударът му беше отклонен в корнер. Нов пробив на Кларк по фланга намери Дъфи в наказателното поле, който се освободи от Стефано Сенси и стреля към далечния ъгъл, но Димитър Евтимов се намеси решително и с отлична намеса изби топката в корнер.

Драмата достигна своя връх в 17-ата минута на добавеното време. Сенси подаде към Мохамед Брахими по десния фланг, а алжирецът навлезе в наказателното поле. Първият му опит за подаване беше блокиран, но топката отново попадна в него. Последва остро подаване, което рикошира в Бари Котър и влезе във вратата за крайното 2:1.

Във втория квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката между Карабах и Вестри.