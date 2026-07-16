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Мениджърът на Дери Сити: Опитвам се да накарам играчите да разберат, че ЦСКА не е Барселона

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Спорт
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Двубоят на стадион "Брандиуел" стартира в 20:30 часа

Мениджърът на Дери Сити: Опитвам се да накарам играчите да разберат, че ЦСКА не е Барселона
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Мениджърът на съперника на ЦСКА в Лига Европа Тиърнън Линч говори преди реванша с "червените" от първия квалификационен кръг на Лига Европа тази вечер. Той показа уважение към българския отбор, но заяви, че футболистите му нямат никакво основание за притеснение.

Двубоят на стадион "Брандиуел" стартира в 20:30 часа. Първата среща в София завърши 3:2 за носителя на Купа на България.

"Няма да говоря арогантно, защото мисля, че не сме заслужили това. Това, което трябва да направим, е да използваме пространствата, в които се чувстваме по-добре, като вече познаваме повече съперника. Технически те са много добри, имат няколко наистина добри футболисти, които са голяма заплаха. Имат и двама играчи, които очаквахме да играя, а те няма да са в отбора. Не са във формата, в която очаквахме", каза северно-ирландският специалист, цитиран от "Дери Джърнъл".

"Кой знае какво ще стане в четвъртък вечер? Има някои неща от играта ни, които трябва да подобрим. Трябва да покажем повече увереност и компактност. Надявам се, че у дома и с феновете зад нас това ще ни донесе по-голяма вяра", надява се треньорът.

"Ние сме так, където сме. Има разлика между двата клуба и отбора, трябва да видите новия стадион, който строят. Има разлика между клубовете по отношение на мащаба, на парите, които се дават, но когато излезем на терена, сме 11 на 11. Опитвам се да накарам играчите да разберат, че съперникът не е Барселона, с цялото уважение към него", каза още той, като изтъкна, че в ЦСКА играе двукратният шампион с италианския Интер Милано Стефано Сенси, който получава заплата от 60 хиляди евро на месец при "червените".

"Видяхме в последните 30 минути на първия мач, че можем да играе на ниво. Няма да покажем неуважение, но е важно да се опитаме да наложим играта си. Има много неща, които можем да подобрим. Трябва да помним, че имаме играчи, които за първи път играят в Европа. Но вече не мисля, че имат огромно напрежение върху раменете си. Мисля, че трябва да се забавляваме пред нашите фенове. До момента, в който даваме 100%, нещата ще бъдат окей", смята Линч.

"Има пространства, в които можем да им създадем проблем. Вторият ни гол показа това. Феновете ни са тук и ще има атмосфера. Трябва да ги следваме, но и да контролираме ситуацията. Не можем да спечелим двубоя в първите десет минути, но можем да го загубим. Трябва да играем с главите си, но и със сърцата", призова треньорът.

За Дери Сити ще играят Адам О'Райли, който се завръща след наказание, и Брендън Флеминг.

# Тиърнън Линч #ФК Дери Сити

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