Христо Янев: Подготвени сме за всичко

Христо Янев заяви, че в ЦСКА са готови на всякакъв сценарий във втория мач срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Срещата ще бъде изигран утре (сряда) от 20:30 часа българско време на "Райън Макбрайд Брендиуел".

Треньорът на „армейците“ разкри как ще процедират в отсъствието на двамата играчи от Беларус – Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които получиха отказ за виси от британските власти във връзка с руската инвазия в Украйна.

"Надяваме се да покажем най-доброто, на което сме способни. Не мога да разчитам на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, но това не е от моята компетенция. Длъжен съм да се съобразя и да извадя най-доброто на терена. Това може да ни обедини като група и да ни покаже, че в тези тежки ситуации стойността на отбора се увеличава, когато реагираме по най-добрия начин“, започна той.

Наставникът похвали тревната настилка на стадиона.

“Виждаме един много добре подготвен терен. След малко ще видим неговите особености. Това е предпоставка за много добър футбол“, добави специалистът.

„Всички искаме да продължим. Това е най-важната цел. Всичко, което се включва в този мач, ние сме подготвени за него. Надявам се да отстраним Дери в редовното време, но сме подготвени за всичко. От нас се иска да радваме феновете с добра игра и да бъдем колкото се може по-дълго в Европа“, завърши Янев.