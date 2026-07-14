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Визов проблем поставя под въпрос участието на двама футболисти на ЦСКА срещу Дери Сити

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Спорт
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Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още чакат разрешение за пътуване до Северна Ирландия, а "червените“ са сезирали и УЕФА

Визов проблем поставя под въпрос участието на двама футболисти на ЦСКА срещу Дери Сити
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА може да бъде лишен от двама основни футболисти за реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. От клуба съобщиха, че беларусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили необходимите визи за влизане в Северна Ирландия.

От „червените“ уточниха, че всички необходими документи са били подадени в установените срокове, но към момента казусът остава без решение.

"ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация“, написаха от клуба в официалната си позиция.

Ако визите не бъдат издадени навреме, двамата национали на Беларус няма да могат да пътуват за Северна Ирландия и ще пропуснат реванша срещу Дери Сити, който е насрочен за 16 юли. От ЦСКА се надяват въпросът да бъде разрешен в най-кратки срокове, за да могат Лапоухов и Ебонг да бъдат на разположение на треньорския щаб за важния европейски двубой.

#Дери Сити #Макс Ебонг #Фьодор Лапоухов #ПФК ЦСКА София

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