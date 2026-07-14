Визов проблем поставя под въпрос участието на двама футболисти на ЦСКА срещу Дери Сити

ЦСКА може да бъде лишен от двама основни футболисти за реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. От клуба съобщиха, че беларусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили необходимите визи за влизане в Северна Ирландия.

От „червените“ уточниха, че всички необходими документи са били подадени в установените срокове, но към момента казусът остава без решение.

"ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация“, написаха от клуба в официалната си позиция.

Ако визите не бъдат издадени навреме, двамата национали на Беларус няма да могат да пътуват за Северна Ирландия и ще пропуснат реванша срещу Дери Сити, който е насрочен за 16 юли. От ЦСКА се надяват въпросът да бъде разрешен в най-кратки срокове, за да могат Лапоухов и Ебонг да бъдат на разположение на треньорския щаб за важния европейски двубой.