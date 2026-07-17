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Арда дава шанс на таланта от своята школа Бурак Акъндж

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Спорт
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През изминалия шампионат Бурак изигра 23 мача и отбеляза 6 попадения за Арда U18. С добрите си игри той често бе викан от Александър Тунчев в първия отбор

Арда дава шанс на таланта от своята школа Бурак Акъндж
Снимка: fcarda.bg
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Един от младите таланти от школата на ПФК Арда Бурак Акънджъ подписа своя първи професионален договор. Роденият на 14 август 2008 година Бурак Акънджъ прави официален дебют с тима от Кърджали на 4 декември 2024 година, когато влиза в игра срещу Лудогорец.

Той е част от тима на Арда U18, който направи отлично представяне в Елитната група от първенството на БФС. През изминалия шампионат Бурак изигра 23 мача и отбеляза 6 попадения за Арда U18. С добрите си игри той често бе викан от Александър Тунчев в първия отбор, като се появи на терена срещу Локомотив Пловдив в среща от 35-ти кръг на Първа лига.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Бурак Акънджъ много успехи с екипа на тима, и да следва мечтите си, след като първата вече е изпълнена подписвайки с мъжкия отбор на клуба", заявиха от клуба.

# Бурак Акъндж # ПФК Арда (Кърджали)

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