Арда дава шанс на таланта от своята школа Бурак Акъндж

Един от младите таланти от школата на ПФК Арда Бурак Акънджъ подписа своя първи професионален договор. Роденият на 14 август 2008 година Бурак Акънджъ прави официален дебют с тима от Кърджали на 4 декември 2024 година, когато влиза в игра срещу Лудогорец.

Той е част от тима на Арда U18, който направи отлично представяне в Елитната група от първенството на БФС. През изминалия шампионат Бурак изигра 23 мача и отбеляза 6 попадения за Арда U18. С добрите си игри той често бе викан от Александър Тунчев в първия отбор, като се появи на терена срещу Локомотив Пловдив в среща от 35-ти кръг на Първа лига.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Бурак Акънджъ много успехи с екипа на тима, и да следва мечтите си, след като първата вече е изпълнена подписвайки с мъжкия отбор на клуба", заявиха от клуба.