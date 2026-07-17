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ФК Карабах ще бъде следващият съперник на ЦСКА в Лига Европа

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Спорт
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В първата среща на 23 юли ЦСКА ще гостува в Азербайджан, а реваншът е в София седмица по-късно.

карабах следващият съперник цска лига европа
Снимка: БТА
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ФК Карабах (Азербайджан) ще бъде следващият съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа.

"Армейците" елиминираха Дери Сити с общ резултат 5:3, а Карабах бе повече от категоричен срещу исландския Вестри след две победи с по 3:0.

След успех у дома с 3:0 преди седмица, на реванша Карабах отново показа превъзходството си и записа нов успех с 3:0. Закария Саво се отличи с гол и две асистенции, а другите попадения добавиха Муадиб и Педро Бикальо.

В първата среща на 23 юли ЦСКА ще гостува в Азербайджан, а реваншът е в София седмица по-късно.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах #ПФК ЦСКА

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