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Христо Янев: Показахме характер и не се огънахме под натиск

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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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Наставникът на ЦСКА похвали духа на своя отбор след успеха над Дери Сити и класирането за втория квалификационен кръг на Лига Европа.

христо янев
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от представянето на своя отбор при победата с 2:1 над Дери Сити в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Поздравявам всички в клуба с това, че продължаваме напред в Европа. Видяхме, че отборът има характер и може да се пребори в трудни ситуации. Заслужено победихме“, заяви Янев след края на срещата.

Специалистът призна, че ирландският тим е създал сериозни трудности, особено след като е повел в резултата.

"Съперникът също заслужава поздравления. Голът им даде импулс и това промени мача. Те станаха още по-директни и ни затрудниха“, коментира наставникът.

Янев отличи реакцията на своите футболисти след изравнителния гол на Йоанис Питас и подчерта, че най-голямата сила на отбора е колективът.

"Хубаво е, че Питас е човек, на когото можем да разчитаме. Имаме и още двама нападатели, които ще вкарват. Но най-важното е отборният дух. Това, че не се огънахме под натиск“, каза още той.

Треньорът коментира и напрежението по трибуните, довело до временно прекъсване на двубоя.

"Не видях точно какво се случи. Домакински привърженици влязоха на терена, имаше някакво съприкосновение с Димитър Евтимов. Благодаря на нашите фенове за подкрепата. Не видях нещо, за което да бъдем наказани заради тях“, заяви Янев.

Наставникът допълни, че сега пред отбора предстои да се възстанови физически и емоционално преди гостуването на Славия в първия кръг на новия сезон в Първа лига

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