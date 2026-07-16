БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
15:06, 16.07.2026
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
11:45, 16.07.2026 (обновена)
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
00:16, 16.07.2026
Чете се за: 05:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Български футбол
Лига Европа
Футбол
Спорт
Квалификации за Лига Европа: Дери Сити - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
22:15, 16.07.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg
Сподели
Копирано в клипборда
#ФК Дери Сити
#УЕФА Лига Европа 2026/2027
#ПФК ЦСКА София
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
4
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
5
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в...
6
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Реклама
Още от: Български футбол
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
УЕФА: Визите на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг са отговорност на ЦСКА
19:35, 16.07.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Лоши новини за ПАОК: Кирил Десподов почти сигурно пропуска първия мач в Лига Европа
19:25, 16.07.2026
Чете се за: 01:50 мин.
УЕФА определи съдиите за мачовете на Левски срещу Университатя Крайова
17:41, 16.07.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Ботев се раздели с Енок Куатенг
17:00, 16.07.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Септември ще домакинства на стадион "Васил Левски“ през новия сезон
16:40, 16.07.2026
Чете се за: 02:12 мин.
Реклама
Водещи новини
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...
22:26, 16.07.2026
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
18:00, 16.07.2026
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове
20:20, 16.07.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
18:19, 16.07.2026
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
14:58, 16.07.2026
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на...
19:48, 16.07.2026 (обновена)
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
17:16, 16.07.2026
Чете се за: 02:50 мин.
По света
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
17:35, 16.07.2026 (обновена)
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ