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Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе" в София

Алекс Христов от Алекс Христов
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"Пътна полиция" е съставила 10 акта и 58 фиша, два камиона са спрени от движение заради технически неизправности

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли на територията на София по време на акцията на "Пътна полиция". Съставени са 10 акта и 58 фиша, съобщиха от СДВР.

В хода на операцията се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Акцията продължава и през днешния ден, както и през следващата седмица.

комисар Мартин Цурински - зам.-началник на отдел “Пътна полиция”, СДВР: "От тези 10 акта по-характерният случай е неправоспособен водач, който е загубил правоспособността си поради отнемане на всички контролни точки. В картона на този водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Този случай е установен тук, на "Ботевградско шосе", на 14 юли. На 15 юли, също тук на "Ботевградско шосе", е установен водач на товарен автомобил, който е управлявал след употреба на алкохол. Тестът с техническо средство е отчел положителен резултат – 0,67 промила алкохол в издишания въздух. Само в рамките на вчерашния ден имаме два спрени от движение товарни автомобила заради опасни технически неизправности."

снимки: БНТ и БТА

Емил Николов - шофьор: "Провериха ме основно - пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товара. Всичко е нормално. - Всичко е изрядно? Притесняват ли ви такива проверки? - Не ни притесняват изобщо, че сме на пътя всеки ден."

Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Струма" и през Кресненското дефиле. Днес от 16:00 до 23:00 часа, както и в неделя от 15:30 до 22:00 ч. ограничението важи и в двете посоки на движение, като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов

#спукана гума #"Ботевградско шосе" #пияни шофьори #проверки на пътя #"Пътна полиция" #шофьор без книжка

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