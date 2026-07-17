Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян водач на камион са засечени на "Ботевградско шосе" в София

"Пътна полиция" е съставила 10 акта и 58 фиша, два камиона са спрени от движение заради технически неизправности
154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли на територията на София по време на акцията на "Пътна полиция". Съставени са 10 акта и 58 фиша, съобщиха от СДВР.
В хода на операцията се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Акцията продължава и през днешния ден, както и през следващата седмица.
комисар Мартин Цурински - зам.-началник на отдел “Пътна полиция”, СДВР: "От тези 10 акта по-характерният случай е неправоспособен водач, който е загубил правоспособността си поради отнемане на всички контролни точки. В картона на този водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Този случай е установен тук, на "Ботевградско шосе", на 14 юли. На 15 юли, също тук на "Ботевградско шосе", е установен водач на товарен автомобил, който е управлявал след употреба на алкохол. Тестът с техническо средство е отчел положителен резултат – 0,67 промила алкохол в издишания въздух. Само в рамките на вчерашния ден имаме два спрени от движение товарни автомобила заради опасни технически неизправности."
снимки: БНТ и БТА
Емил Николов - шофьор: "Провериха ме основно - пътни листове, почивки, карти, колани, дали е укрепен товара. Всичко е нормално. - Всичко е изрядно? Притесняват ли ви такива проверки? - Не ни притесняват изобщо, че сме на пътя всеки ден."
Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Струма" и през Кресненското дефиле. Днес от 16:00 до 23:00 часа, както и в неделя от 15:30 до 22:00 ч. ограничението важи и в двете посоки на движение, като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.
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