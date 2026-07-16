В петък и неделя: Спират камионите по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле

За по-безопасно и спокойно пътуване през натоварените дни в петък и неделя ще бъде въведено временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле.

Временното ограничение започва в петък, 17 юли, от 16.00 до 23.00 ч. и неделя, 19 юли, от между 15.30 и 22.00 ч.

Ограничението ще важи и в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

За улесняване на трафика през Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движение в района на Симитли. В петък ще има две ленти към Кулата, а в неделя – две ленти към София.

Ограничението не се отнася за автобуси, превозни средства с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, специализирани екарисажни автомобили и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Апелът на "Пътна полиция" към всички водачи е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийната лента за по-бързо придвижване.