БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:30 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В петък и неделя: Спират камионите по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Целта на мярката е да се облекчи трафикът през натоварените дни

В петък и неделя: Спират камионите по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

За по-безопасно и спокойно пътуване през натоварените дни в петък и неделя ще бъде въведено временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле.

Временното ограничение започва в петък, 17 юли, от 16.00 до 23.00 ч. и неделя, 19 юли, от между 15.30 и 22.00 ч.

Ограничението ще важи и в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

За улесняване на трафика през Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движение в района на Симитли. В петък ще има две ленти към Кулата, а в неделя – две ленти към София.

Ограничението не се отнася за автобуси, превозни средства с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, специализирани екарисажни автомобили и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Апелът на "Пътна полиция" към всички водачи е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийната лента за по-бързо придвижване.

#Временно ограничение за движението # АМ "Тракия" #АМ "Струма"  #кресненското дефиле

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив
6
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Регионални

Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" за по-добър градски транспорт Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" за по-добър градски транспорт
Чете се за: 03:25 мин.
Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове за подмяна на остарелите помпени станции Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове за подмяна на остарелите помпени станции
Чете се за: 05:47 мин.
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято? Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
Свлачището край Пампорово все още е активно, геоложките проучвания продължават Свлачището край Пампорово все още е активно, геоложките проучвания продължават
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския маршрут, петима са арестувани
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В „Пирогов“ спасиха от ампутация крака на мъж
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ