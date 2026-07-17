БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Плувен маратон с атрактивен воден старт от кораб се проведе в Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Плувен маратон с атрактивен воден старт от кораб се проведе в Созопол
Слушай новината

Традиционният плувен маратон по случай Деня на Созопол и празника на Света Марина – покровителка на града, премина при голям интерес и събра участници от различни възрасти и населени места.

С плаващ старт, даден от кораба "Посейдон" в района на местността "Мигалката", 53-ма плувци преодоляха близо 2-километровото трасе до Централния плаж в Созопол.

Най-малкият участник беше на 7 години, а най-възрастният – на 80 години, което превърна надпреварата в истински празник на спорта, обединяващ различни поколения. Сред участниците имаше не само жители на Созопол и други градове в България, но и гости от чужбина, които също се включиха в предизвикателството.

#света Марина #плувен маратон #Созопол #празник на града

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правно обвързващ характер
4
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
5
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
6
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Регионални

На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница
На празника на св. Марина: Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в санданското село Лешница
Лятна читалня в Царево Лятна читалня в Царево
Чете се за: 01:15 мин.
Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала
Чете се за: 00:50 мин.
Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети
Чете се за: 01:50 мин.
15 населени места в област Велико Търново са на воден режим 15 населени места в област Велико Търново са на воден режим
Чете се за: 01:52 мин.
Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ) Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ) Верижна катастрофа образува километрично задръстване на пътя Созопол – Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С 4,6 промила зад волана: Съдът решава за ареста на шофьора,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Размяна на удари между САЩ и Иран: Американски военни задържаха...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ