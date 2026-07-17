Плувен маратон с атрактивен воден старт от кораб се проведе в Созопол

Традиционният плувен маратон по случай Деня на Созопол и празника на Света Марина – покровителка на града, премина при голям интерес и събра участници от различни възрасти и населени места.

С плаващ старт, даден от кораба "Посейдон" в района на местността "Мигалката", 53-ма плувци преодоляха близо 2-километровото трасе до Централния плаж в Созопол.

Най-малкият участник беше на 7 години, а най-възрастният – на 80 години, което превърна надпреварата в истински празник на спорта, обединяващ различни поколения. Сред участниците имаше не само жители на Созопол и други градове в България, но и гости от чужбина, които също се включиха в предизвикателството.