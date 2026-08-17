БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за...
Чете се за: 02:02 мин.
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда...
Чете се за: 02:30 мин.
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите...
Чете се за: 05:47 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Капибарата Kapi е новото предложение за талисман на Евровизия в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Запази
капибарата kapi новото предложение талисман евровизия бургас
Слушай новината

Капибарата Kapi да стане талисман на Евровизия в Бургас. Това предлагат от бургаския зоопарк, където отглеждат представители на един от най-популярните в момента животински видове в социалните мрежи.

От зоопарка посочват, че макар капибарата да не е типично животно за Бургас, популярността ѝ отдавна е преминала границите на Южна Америка. Тя е разпознаваема в цяла Европа, превърнала се е в интернет феномен, има песни, посветени на нея, а образът ѝ се използва за множество играчки и сувенири.

Именно широката ѝ популярност е една от причините от Зоопарк Бургас да предложат капибарата за символ на песенния конкурс. Според тях животното олицетворява спокойствие, добронамереност, приятелство и приемане – послания, които се вписват и в идеята на Евровизия да събира различни държави, култури и хора чрез музиката.

Предложеният талисман носи името Kapi, а от зоопарка го представят с мотото: „KAPI – СПОКОЙСТВИЕ. ЧАР. ЕВРОВИЗИЯ“. Това е поредната идея за талисман на Евровизия в Бургас, след като по-рано от Държавния куклен театър предложиха бургаският гларус да се превърне в „Еврогларус“ и да посреща участниците и гостите на конкурса.

#капибарата Kapi #Евровизия в Бургас #талисман #Ново предложение

Водещи новини

"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството на конкурса
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на незаконните сгради? Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на незаконните сгради?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Питбул нападна два пъти стопанката си, полицаи го застреляха Питбул нападна два пъти стопанката си, полицаи го застреляха
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Месечната инфлация е 0.8%
Чете се за: 06:02 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и чест“ в...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
36-годишен мъж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тръмп намалява ученията с Южна Корея заради Ким и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ