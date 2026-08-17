Капибарата Kapi е новото предложение за талисман на Евровизия в Бургас

Капибарата Kapi да стане талисман на Евровизия в Бургас. Това предлагат от бургаския зоопарк, където отглеждат представители на един от най-популярните в момента животински видове в социалните мрежи.

От зоопарка посочват, че макар капибарата да не е типично животно за Бургас, популярността ѝ отдавна е преминала границите на Южна Америка. Тя е разпознаваема в цяла Европа, превърнала се е в интернет феномен, има песни, посветени на нея, а образът ѝ се използва за множество играчки и сувенири.

Именно широката ѝ популярност е една от причините от Зоопарк Бургас да предложат капибарата за символ на песенния конкурс. Според тях животното олицетворява спокойствие, добронамереност, приятелство и приемане – послания, които се вписват и в идеята на Евровизия да събира различни държави, култури и хора чрез музиката.

Предложеният талисман носи името Kapi, а от зоопарка го представят с мотото: „KAPI – СПОКОЙСТВИЕ. ЧАР. ЕВРОВИЗИЯ“. Това е поредната идея за талисман на Евровизия в Бургас, след като по-рано от Държавния куклен театър предложиха бургаският гларус да се превърне в „Еврогларус“ и да посреща участниците и гостите на конкурса.