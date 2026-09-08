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В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии?

Николай Минков от Николай Минков
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МЕЧ внесоха документи в ЦИК за регистрация на партията за участие в президентските избори

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ключова седмица за президентската надпревара, в която освен официалното обявяване на инициативните комитети, които ще издигнат кандидате за "Дондуков" 2, ще стане ясно и кои парламентарни партии коя двойка ще подкрепят. Преди минути стана ясно, че ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври.

Днес в 17:00 часа ще бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев на 3 септември и тогава обяви и предстоящото учредяване на Инициативния комитет. По думите ѝ, в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии, отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Все още няма и официално решение от "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Тази сутрин представители на МЕЧ внесоха документи в Централната избирателна комисия за регистрация на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "5000 подписа са събрани от структурите на партията. Днес започва поредната кампания за нас. Макар и извън парламента, ние не сме се променили. Основен мотив, който ни води в политиката е истината. От президентската институция трябва все повече да се чува истината и гласа на хората. Твърде претенциозно звучи, но това е така, защото тази институция дава достъп на президента до сърцата на всички българи."

снимки: БНТ, БТА

#регистриране за президентските избори #кандадат за президент #президентски избори 2026 г. #кандидат за вицепрезидент

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