Двама журналисти влизат в битката за "Дондуков" 2

Една неизвестна по-малко! Генералният директор на БТА Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент, който застава до Илияна Йотова в битката за "Дондуков" 2 на 25 октомври.

Илияна Йотова избра зала "България", за да обяви името му. Тази вечер там се открива новия сезон на Софийската филхармония.

Човек на словото и на правото - така Илияна Йотова представи изборът си кандидат за вицепрезидент - Кирил Вълчев.

Журналист с професионални курсове и стажове в Германия, САЩ, “Би Би Си” в Лондон, юрист-експерт в областта на интелектуалната собственост.

Към момента той е генерален директор на БТА и беше избран от парламента без нито един глас против или въздържал се. От следващата седмица ще бъде в неплатен отпуск.

Какво ги събира? Илияна Йотова изтъкна общата им кауза: опазване на българщината, българския дух и писменост.

Кирил Вълчев вижда себе си като гарант за демокрация и България с принос за Европа.

Илияна Йотова реши: тръгва към президентските избори рамо до рамо с Кирил Вълчев.

Илияна Йотова, президент на Република България:" Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза – за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях – и тук, в България, и зад граница, с българите. Това беше нашата обща кауза също – да работим с българските общности за тяхното съхранение, за тяхното опазване, защото не навсякъде е лесно, и за тяхното развитие."

Поканата към Кирил Вълчев дошла още през август.

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър, а не прав, като съм взел това решение.Колеги, Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА – институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет, нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви."

Това е кандидат - президентската двойка от двама журналисти.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние сме хора по образование, не по образование само, по призвание. Журналистите са и юристи, и бизнесмени, и икономисти. Хора са с една изключително широка култура. Аз през годините съм видяла в господин Вълчев и добрия правист, и журналиста, и общественика, и преподавателя, включително." Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "Това е признание за всички вас. За българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за дело.."

На 8 септември ще бъде представен и инициативният комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Вълчев.

Йотова отговори и на призивите на опозицията за свикване на консултативен съвет за национална сигурност. Като заяви, че няма да превърне КСНС в предизборен терен.

КСНС е орган, в който се събират партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции. Има достатъчно лостове, допълни Йотова и посочи, че това е работа на Външно министерство.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова