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Илияна Йотова обяви - Кирил Вълчев е кандидат за вицепрезидент

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илияна йотова обяви кирил вълчев кандидат вицепрезидент
Снимка: БТА
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Илияна Йотова обяви името на кандидата си за вицепрезидент. Това е генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той обясни, че е получил покана от Йотова още през месец август.

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "През месец август имахме възможност да проведем много разговори. И се надявам да съм бил мъдър, а не прав, като съм взел решението."

Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите, каза Йотова пред журналисти. Тя изтъкна, че Вълчев е юрист, човек на словото и общественик.

Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент, заяви от своя страна Кирил Вълчев. Това е признание не за мен, а за БТА - институция на съгласие.

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството за демокрация и за България в Европа, където нашият народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз."

Йотова обяви кандидатурата си за поста държавен глава в студиото на "Панорама" на 24 юли.

До момента са известни имената на 7 кандидати за президентския пост за вота на 25 октомври.

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров, който ще се яви заедно с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев.

За поста ще се бори и бившият министър на земеделието при Гюров – Иван Христанов, но неговият кандидат за вицепрезидент все още не е ясен.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се кандидатира заедно с бившия депутат от партията му Красимир Манов.

Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще се бори за поста заедно с журналистката – Цвета Кирилова.

Кандидат за президент е и Александър Томов.

В надпреварата се включва и независимият Георги Димов заедно с генерал Димитър Шивиков.

#обявяване #кандидат за вицепрезидент #Илияна Йотова

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