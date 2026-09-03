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Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен

Милена Кирова от Милена Кирова
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Илияна Йотова, КСНС
Снимка: БТА
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Президентът Илияна Йотова отговори на призивите на опозицията за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност като заяви, че няма да превърне КСНС в предизборен терен.

Консултативният съвет за национална сигурност е орган, в който се събират партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, допълни Йотова и посочи, че това е работа на Външно министерство.

Призивите за свикване на КСНС дойдоха от опозицията след случая на летището в Лайпциг, който доведе до напрежение в отношенията между Германия и Русия.

#свикване на КСНС #президентът Илияна Йотова #искане #коментар

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