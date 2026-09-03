Йотова: Няма да превърна КСНС в предизборен терен

Президентът Илияна Йотова отговори на призивите на опозицията за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност като заяви, че няма да превърне КСНС в предизборен терен.

Консултативният съвет за национална сигурност е орган, в който се събират партии, служби, институции, за да препоръчат определена политика на другите институции. Има достатъчно лостове, с които Народното събрание в момента може да се справи с тази ситуация, допълни Йотова и посочи, че това е работа на Външно министерство.

Призивите за свикване на КСНС дойдоха от опозицията след случая на летището в Лайпциг, който доведе до напрежение в отношенията между Германия и Русия.