Напрежение в Испания: Протести заради мигрантската криза в Сеута

Многохилядни протести и призиви за оставка на испанския министър-председател Педро Санчес заради несправяне с мигрантската криза в Сеута през юли. В обръщение пред парламента, премиерът отрече да има доказателства, че нахлуването на 72 хиляди души през границата с Мароко е било организирано от мароканските власти. Въпреки това, Санчес каза, че Мадрид е протестирал срещу "неприемливи изказвания" на марокански министри, които публично поискаха суверенитет за Сеута и другия испански ексклав в Северна Африка - Мелиля.

"Абсурдно е да се смята, че сме знаели и не сме направили нищо" - така испанският премиер Педро Санчес отхвърли обвиненията, че правителството му не е реагирало, за да предотврати мигрантската криза в Сеута. Санчес отново защити и мароканските власти.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "До момента, никой не е дал на испанското правителство никакви солидни доказателства, че Мароко е планирало или осъществило този инцидент."

Премиерът отхвърли твърденията в излязъл тази седмица полицейски доклад, че мароканските сили за сигурност не са направили сериозен опит да спрат преминаващите. Санчес отхвърли и спекулациите, че руски и израелски профили стоят зад дезинформационната кампания в социалните мрежи, призовавала хората да мигрират. Изказването му предизвика бурни реакции от опозицията.

Алберто Нуньес Фейхо, лидер на опозиционната Народна партия: "Идвате тук днес, за да ни кажете, че не сте знаели нищо и затова не носите каквато и да било вина. Ако това е така, подайте оставка заради некомпетентност, ако не - напуснете като съучастник."

За оставка на Санчес призоваха и десетки хиляди протестиращи на митинг снощи, който съвпадна с деня на Сеута. Те скандираха "Сеута не е за продан" и "изгонете натрапниците". Почти пет седмици след кризата, в импровизирани лагери по плажовете и улиците на ексклава остават да живеят хиляди мигранти, включително деца.

Ноелия Гаона, жителка на Сеута: "Мисля, че всички в Сеута искат тези нашественици да се върнат в страната си." Алехандро Ернандес, жител на Сеута:"Реакцията на властите беше неадекватна и закъсняла. На всичкото отгоре беше съпроводена с пълно неспазване на задълженията от страна на правителството."

Протести имаше и из цяла Испания, включително в Мадрид, Барселона и Билбао. Полицията се намеси, за да разпръсне протестиращи в центъра на столицата. Напрежението ескалира, след като демонстранти започнаха да хвърлят предмети по полицаите и опитаха да блокират полицейските автомобили.