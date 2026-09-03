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Шишков: Магистрала "Хемус" може да бъде завършена до 2030 година

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Шишков: Магистрала "Хемус" може да бъде завършена до 2030 година
Снимка: БТА
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До 2030 година магистрала "Хемус", може да бъде завършена,заяви регионалният министър Иван Шишков в парламента. Скандал между ПБ и ГЕРБ избухна в Парламента за това кой носи вина за забавянето на строежа. В него се включиха и другите партии.

Кабинетът си е поставил амбициозна строителна програма, обяви Шишков пред депутатите.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "В момента сериозно се занимаваме с проектирането, включително и на тунела под "Петрохан". Ще проектираме и построим цялата магистрала от Русе до Маказа. Ще се работи и ще се построи магистрала "Черно море". Това е истинската свързаност между Северна и Южна България и разбира се магистралата, за която днес говорим."

И обяви конкретни срокове за завършване на "Хемус".

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Магистрала "Хемус" ще бъде завършена в рамките на две години и половина - три до Търново. Още година и половина ще ни трябва, за да проектираме и изпълним 7-и и 8-и лот. Т.е възможностите за 2030 г. в края да имаме цяла магистрала "Хемус" е реалистична при, разбира се, при много сериозна работа."

Шишков обвини предишни управляващи, че чрез инхаус поръчки, авансови плащания за близо 2 милиарда и незаконно строителство на лотове, без проектиране и разрешителни, са забавили строежа.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите, едностранно, води до загуба на средства, фалит на "Автомагистрали"- АД, загуба на време за цяла Северна България. Това няма да го допуснем!"

Изнесените факти от министър Шишков за причините, довели до забавянето на "Хемус", предизвика напрежение между ПБ и част от опозицията.

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Май, май човек не трябва да ви слуша какво говорите, арх. Шишков, защото ситуацията е съвсем друга. Така стана с бонусите от 1 млн.евро, които в МРРБ тайничко си раздадохте преди месец и половина, когато твърдяхте по медиите, че бюджетът бил продънен, но в момента повече от 4 месеца, откакто сте на власт няма нито една сменена мантинела, няма едно поставено бетонно блокче. Всичко е в разпад."

Управляващите се заканиха да разкрият докрай виновните за източването на средства през строителството на "Хемус."

Снимки: БТА

Антон Кутев, "Прогресивна България": "В момента говорим за една очевидно гигантска криминална схема. Смятам, че това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмихват в залата, скоро ще си дадат имунитетите. И ние ще доведем тази престъпна схема до края, където и е мястото, и някой ще бъде зад решетките за нея. Уверявам ви!"

От ПП и ДБ се възмутиха, че виновните за забавянето на "Хемус" отказват да понесат политическата отговорност.

Йордан Терзийски, ПП: "Ние адмирираме към всички усилия за това да се понесе отговорност за минали действия по незаконното строителство и раздадените аванси."

Чило Попов, "Демократична България": "Силите на мрака имат много умели адвокати и оратори."

Коста Стоянов, "Възраждане": "В това изслушване не стана ясно как ще се процедира с всички договори, на които са изтекли сроковете."

Само от ДПС не се се включиха в дебата.

#министър Иван Шишков #АМ "Хемус

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