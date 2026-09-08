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Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за доставки на оръжие за Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Министърът на отбраната подаде оставка в началото на месеца

проверява естония провалени доставки оръжие украйна
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Европейската комисия започва проверка на провалена сделка в Естония, с която трябвало да бъдат доставени боеприпаси на Украйна. Досега са платени 70 милиона евро авансово. Властите в Талин обаче обвиниха фирмата-продавач в некомпетентност. Засега остава неясно как е извършена обществената поръчка.

През 2024 г. естонският Център за отбранителни инвестиции избира малка фирма, регистрирана в Италия, да произведе боеприпаси за Украйна. На няколко транша, чрез Европейския механизъм за мир, Талин плаща на продавача 70 милиона евро. Доставките обаче започват да се бавят. А когато пристигат първите пратки естонските военни специалисти констатират, че боеприпасите не отговарят на стандартите.

Хано Певкур, бивш военен министър на Естония: "Това, което производителят е доставил, е налице. Но доставката не е с достатъчно добро качество. С украинците имаме споразумение, до тях не могат да достигат боеприпаси, преди да сме ги инспектирали и да сме проверили, че са в изправност."

Междувременно, още през януари 2024 г. фирмата продавач преминава в ръцете на индийски собственици. През март същата година променя дейността си на търговия с оръжие на едро.

Журналистически разследвания установяват, че компанията никога преди не се е занимавала с производство или доставки на боеприпаси и дори, за да оформи офертата си, е взела снимки от интернет и от видеоигри.

През 2025 г. Естония прекратява договорите и изпраща случая до Европейския арбитражен съд. Заради скандала естонският военен министър Хано Певкур подаде оставка.

Хано Певкур, бивш военен министър на Естония: "Един лидер трябва да има както смелостта, така и авторитета да поеме отговорност, дори да няма вина. Аз съм готов да поема тази отговорност."

Засега в Естония няма виновен за провалената сделка. От военното министерство твърдят, че покупката била сключена от много тесен кръг от хора. От Центъра за отбранителни инвестиции обаче заявиха, че Министерството е било информирано за всички подробности от покупката.

Екип на Европейската комисия ще пристигне в Талин в края на септември, за да направи собствена проверка.

Елмар Вахер, генерален директор на Центъра за отбранителна индустрия: "Подготвяме се за проверката, имаме материали, които да предоставим, точно както предоставихме на разследването."

Естонските власти вече отправиха молба към Брюксел, докато текат съдебните спорове, страната да не връща похарчените средства за боеприпаси на Европейския механизъм за мир.

#70 млн. евро #доставки на оръжие за Украйна #Естония #разследване #скандал

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