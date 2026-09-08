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Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Критично ниско продължава да бъде нивото на Дунав след няколко дни все пак на леко повишение. Водният стоеж отново намалява днес. Най-ниско става нивото при Русе, където през изминалата седмица заседна товарен плавателен съд. Какви са актуалните данни и кога се очаква да бъде възобновено нормалното корабоплаване.

Нивото на река Дунав спада в целият български участък от реката. Последните данни показват, че най-голям е спадът на водния стоеж при Видин - със 7 см, а при Оряхово е с 6 см. Тук при Русе понижението е само с сантиметър, но пък за сметка на това остава най-ниско ниво под условната нула, а именно минус 108 см.

Заседналият през миналата седмица товарен плавателен съд е извън фарватера и не пречи на корабоплаването. Такова обаче реално почти не се извършва в българския участък, тъй като круизните кораби отдавна ги няма, а товарните, които се движат активно, са единици.

От Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав информират, че остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове. Хидролози и капитани вече споделиха за нас, че едва ли ще има някаква промяна в следващите няколко седмици и нормалното корабоплаване едва ли ще бъде възстановено поне до края на септември.

Това маловодие причини големи щети и на търговията, и на туризма, и на природата. Според експерти, дори когато се възобнови нормалното корабоплаване ще има друг вид затруднение, защото всички тези кораби, които в момента са спрели и изчакват някъде по реката, ще трябва да тръгнат по едно и също време.

Вижте още в прякото включване на Николай Рачев

#проблеми #Септември #очаквания #Русе #нивото на река дунав

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