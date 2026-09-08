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Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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антонио коща урсула фон дер лайен кадрите погребението ратко младич белград бяха шокиращи
Снимка: БТА
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Кадрите от погребението на Ратко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, това заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

Според тях "елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление". Коща и Фон дер Лайен смятат, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз.

снимки: БТА

Двамата лидери на европейските институции припомнят, че Ратко Младич беше осъден военнопрестъпник, отговорен за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Младич, наричан "касапина от Босна", почина в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления.

# Антонио Коща # Урсула фон дер Лайен #Сърбия #Ратко Младич #погребение

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