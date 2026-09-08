Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи

Кадрите от погребението на Ратко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, това заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026
Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.…
Според тях "елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление". Коща и Фон дер Лайен смятат, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз.
The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking.— António Costa (@eucopresident) September 8, 2026
Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.…
снимки: БТА
Двамата лидери на европейските институции припомнят, че Ратко Младич беше осъден военнопрестъпник, отговорен за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Младич, наричан "касапина от Босна", почина в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления.