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Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
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Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

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Мартин Велев е загинал при трагичен инцидент с джет.

трагедия почина синът весела лечева
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Синът на Весела Лечева – Мартин Велев, е загинал в петък следобед при трагичен инцидент с джет, съобщиха близки до семейството, участвали в опита за спасяването му, съобщава "24 часа".

36-годишният Мартин, който успешно управлявал семейния бизнес заедно с брата на Лечева Даниел, вероятно е паднал от водния мотор край къмпинг „Порто Елеа“ на полуостров Халкидики в Гърция.

Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване, но не са успели да го спасят. Пристигналите медицински екипи с две линейки са констатирали смъртта му.

Предполага се, че при падането Мартин се е ударил в джета, като по тялото му са били открити следи от наранявания.

Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака ѝ с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома. Семейството на Мартин е очаквало появата на второто си дете.

#Мартин Велев #Весела Лечева

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