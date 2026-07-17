Ремонтът на Дюлинския проход ще приключи до средата на 2027 година

Продължилият с години ремонт на Дюлинския проход ще приключи до средата на следващата година. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в петък.

"Ремонтните дейности ще бъдат възстановени, но ще са съобразени с летния сезон, прогнозният срок за качественото изпълнение на ремонта е средата на 2027 г. Може за следващия туристически сезон този път да функционира", обясни Шишков.

Ремонтът започна преди три години, но беше спрян. Обяснението - ненанесени в проекта оптични кабели. Наложило се е да бъде препроектиран участък от 31 километра.

"Аз съм си давал сметката, че в проектната част на строителния процес трябва да има промени, така че да имаме качествени проекти. Назад във времето именно качественото проектиране е било неглижирано", обясни Шишков.

Снимка: БТА

Заради ремонта достъпът до несебърските села Козница и Паницово е почти ограничен. На места проблемът вече не е само на път към селата, а и пред домовете на хората, заради разкопани улици и опасни дупки. Докато трае ремонтът, пътят официално е затворен за движение. Обходният маршрут е по пътя Бургас – Варна, през Обзор.

Министър Шишков коментира и нарушения на служител на кадастъра, който незаконно е вписал обект в областта Баба Алино. Именно за да не се допускат подобни неща и в бъдеще, ще бъде променена наредбата, по която се правят кадастрални промени.