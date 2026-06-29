Спрян ремонт край Дюлинския проход – защо проектът остана незавършен?

Един дългоочакван пътен ремонт, вместо облекчение, донесе нови проблеми за хората, които живеят край Дюлинския проход в района на Бургас. Там преди две години започна ремонт, който обаче към днешна дата е спрян, а с това и достъпът до несебърските села Козница и Паницово е почти ограничен. На места проблемът вече не е само на път към селата, а и пред домовете на хората, заради разкопани улици и опасни дупки.

След близо 30 години без основен ремонт, десетки жалби и протести, жителите на селата около Дюлинския проход получават обещание, че пътят ще бъде изцяло ремонтиран.

Иван Стоев, собственик на имот в с. Козница: "2024 г. АПИ излязоха с информация, че започва масивна реконструкция на Дюлинския проход, като срокът, който дадоха беше година и половина. Седем месеца след изтичането на този срок, към днешна дата, тотално всякакви ремонтни дейности са спрени." Русана Маркова, жител на с. Паницово: "Колко години се молехме да стане този път, започнаха го най-накрая и край, замря. Минаваш днеска, нещо там направили, на другата седмица всичко е изровено, започват наново." Вълко, собственик на имот в с. Паницово: "Навремето в селото се копаеше на ръце и всичко ставаше по-бързо, отколкото сега с тази техника. В Космоса отидохме, а два канала не можем да изкопаем."

От две години пътят до селата Паницово и Козница е през обходен маршрут, който удължава придвижването с часове.

Ваньо Венков, жител на с. Козница: "Преди ремонта за час и 20 мин. някъде от Козница до Бургас. А през обходния въобще е немислимо – там летните задръствания и този голям трафик – 3 часа и нещо."

Докато трае ремонтът, пътя официално е затворен за движение. Обходния маршрут е по пътя Бургас – Варна, през Обзор, който обаче от тази седмица също ще бъде затварян поетапно за ремонт през нощта. От 20:00 ч. до 07:00 ч. сутринта.

Иван Стоев, собственик на имот в с. Козница: "Ситуацията е плачевна. Наистина, ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Обходния път и него го затварят за ремонти – ние приключваме. Ние не можем да си дойдем в имотите."

Забавеният ремонт на Дюлинския проход и неудобствата около обходния път са принудили хората от двете села да шофират през затворения участък.

Иван Стоев, собственик на имот в с. Козница: "Тук с нормална кола не може да се мине. Ти, за да минеш оттук, трябва да имаш висока кола. Асфалт няма, има ситен чакъл. Пътува се изключително трудно, пътува се изключително бавно, много затруднено, амортизации, пукане на гуми."

Хората са притеснени, че това ще ги лиши от спешна медицинска помощ.

Мишо Горанов, жител на с. Паницово: "По този път как мислиш, че ще дойде, бързо ли? -БНТ: Колко чакате? – Някъде час, в най-добрия случай, ако може да оживее човекът дотогава, ще оживее."

Попитахме Пътната агенция защо започналият през 2024 г. ремонт до днес все още не е завършен, а дори и временно прекратен. Отговорът е, че при изпълнението на строителните дейности са установени множество подземни оптични кабели, които не са били отразени в първоначалната документация. Сега е нужна актуализация на проекта и нови процедури по одобряването му, преди отново да започне строителството. А заради казусите около оптичните кабели, освен Дюлинския проход, разкопано е оставено и самото село Паницово.

– Дълбочината е 75 см горе-долу, а широко над 70 см и става на яма. Като се напълни с вода е добре, не се вижда нищо. Като падне някой вътре и изчезва.

ТЕКСТ: Филип Нешев от 32 г. живее в Германия, решил е да се върне в България и да живее в Паницово.

Филип Нешев, собственик на имот в с. Паницово: "Не мога да се върна, от две години се опитвам да се върна в това село, да си оправя къщата, но нямам достъп до моето място. Не мога да докарам багер, не мога да докарам трактор, не мога да докарам чакъл и си го гледам ей така и то си рухва от ден на ден." – И се надявам да не си счупя нещо и това е. Пързалям се, падам, пропадам. Хлъзгаме се и така се минава…

В някои части на селото има изградени импровизирани платформи, за да може хората да минават през дупките.

Димка Хросафова, жител на с. Паницово: "Това го направиха за изборите. Добре, че бяха изборите. Иначе по една дъсчица само. С бастунките се подпираме и преминаваме през дъсчицата". Петя Златева, жител на с. Паницово: "Това е главната улица на нещото село, вижте! Опасно е, всеки, който малко от малко разбира от сигурност ще си го прецени." Тотьо Тодоров, собственик на имот в с. Козница: "Тази следа – това е пукнат картер. Единият от много по този път. Приятели бяха ми на гости вчера и по обяд си тръгнаха. Стигнаха, но можеше и да не стигнат, ако малко по-хубаво беше я ударил."

В окаяно състояние е и вътрешният път между двете села Паницово и Козница.

Иван Стоев, собственик на имот в с. Козница: "Можете да видите в какво състояние е този път. Имаме около 30-40-сантиметрови трапове през които много трудно може да се премине. И целият този път е оставен на абсолютен самотек."

А за ремонта на Дюлинския проход хората ще трябва да почакат поне още година.