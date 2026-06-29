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Опасно горещо време в първия ден от работната седмица

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Опасно горещо време в първия ден от работната седмица
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Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно високи температури е обявен днес в цялата страна. Максималните стойности ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

Във вторник ще бъде предимно слънчево и горещо. Над Западна България в следобедните часове на места ще превали дъжд, главно в планините с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

През следващите дни на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. С обръщане на вятъра от северозапад, впоследствие в Източна България от север-североизток, ще прониква относително по-хладен въздух и в събота максималните температури в повечето места ще са между 25° и 30°.

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