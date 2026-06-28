Лионел Меси превърна Холивуд в своя сцена по време на Мондиал 2026

Холивуд Булевард в Лос Анджелис е място, където историята, славата и изкуството се срещат всеки ден. Алеята на славата, Долби Тиътър и емблематичните сгради по прочутия булевард пазят спомени за едни от най-големите имена в киното, музиката и спорта. Това лято обаче футболът е този, който диктува ритъма на града.

Покрай световното първенство атмосферата в Лос Анджелис е завладяна от Мондиал 2026, а едно име изпъква над всички останали - Лионел Меси. Ако след груповата фаза трябваше да бъде връчена награда за главна роля, тя без съмнение би отишла при капитана на Аржентина.

С шест попадения до момента Меси е едноличен лидер при реализаторите на турнира и продължава да бъде сред най-големите атракции на световната футболна сцена. Популярността му се усеща навсякъде из града – от сувенирните магазини по Холивуд Булевард до ресторантите и заведенията, които използват образа му като символ на футболната треска.

"Попадаме в точния момент тук. Аржентина играе с Йордания, а Меси започва мача от пейката, но го завършва за кеф на присъстващите на терена. И с още един гол“, разказва Евгени Веселнов, главен редактор на изданието „Bulgarica“ в Лос Анджелис.

Футболът, киното и музиката се сливат по уникален начин в един от най-разпознаваемите райони на света. А в центъра на този спектакъл продължава да бъде Лионел Меси – човекът, който и на 39 години не спира да пише нови глави в своята легендарна история.