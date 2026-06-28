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От Холивуд до звездите: обсерваторията Грифит разкрива другото лице на Лос Анджелис

Моника Симеонова от Моника Симеонова
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Спорт
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Една от най-посещаваните обсерватории в света съчетава история, наука и впечатляващи гледки към „града на ангелите“

От Холивуд до звездите: обсерваторията Грифит разкрива другото лице на Лос Анджелис
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Ако Лос Анджелис е домът на филмовите звезди, то обсерваторията Грифит среща посетителите с истинските. Разположена над шума и блясъка на Холивуд, тя предлага не само една от най-впечатляващите панорами към „града на ангелите“, но и поглед към необятния космос.

Съвсем близо до нея се издига и другият емблематичен символ на Лос Анджелис – надписът „Холивуд“. Малцина знаят, че прочутите букви първоначално са поставени през декември 1923 година като реклама на жилищен проект, носещ името „Hollywoodland“. Макар да са били предвидени да останат едва година и половина, популярността им сред жителите и гостите на града ги превръща в траен символ на американската филмова индустрия. От 1940 година грижата за надписа е поета от общината на Лос Анджелис.

От района около буквите се открива впечатляваща гледка към града и към разположената в близкия парк обсерватория Грифит. Тя е сред най-посещаваните туристически обекти в Калифорния и безспорно едно от най-значимите научни средища в Съединените щати.

Историята на обсерваторията е тясно свързана с името на филантропа Грифит Дженкинс Грифит. През 1896 година той дарява повече от 3000 акра земя на Лос Анджелис за създаването на обществен парк, който днес носи неговото име. По-късно в завещанието си оставя средства за изграждането на обсерватория, планетариум и изложбени зали, достъпни за всички жители и гости на града.

Строителството започва през 1933 година, а официалното откриване е на 14 май 1935-а. Още в първите дни след отварянето си обектът привлича хиляди посетители, впечатлени от възможността да се докоснат до света на астрономията.

По време на Втората световна война планетариумът е използван за обучение на военни пилоти по небесна навигация. Години по-късно в обсерваторията се подготвят и астронавти от програмата „Аполо“ преди историческите мисии до Луната.

Днес посетителите могат да разгледат астрономически телескопи, интерактивни експозиции, научни изложби и модерен планетариум, както и да се насладят на панорамни тераси с гледка към Лос Анджелис и околните планини.

Грифит е най-посещаваната обсерватория в света. Всяка година тя приема около 1,6 милиона посетители, а от откриването си досега е посрещнала повече от 85 милиона души. Входът за основната сграда и постоянните изложби остава безплатен – точно както е предвидил нейният създател.

От Лос Анджелис до звездите, обсерваторията Грифит продължава да бъде място, където историята, науката и човешкото любопитство се срещат под едно небе.

#Обсерваторията в Лос Анджелис #Мондиал 2026 #Лос Анджелис

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