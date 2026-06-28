Хит сред запалянковците: Мини футболни топки срещу стрес

Най-новият хит сред футболните фенове са мини футболни топки, дело на китайски производител!





Те са прецизна имитация на големите топки, с 12 отделни, разглобяеми панела. Предлагат се различни модели - с цветовете на отделни отбори или комбинация от няколко тима. Вътрешната част на мини топките е направена от мека и еластична материя, която издава специфичен звук при натиск, и цели да облекчи стреса докато запалянковците следят срещите.

До момента в Съединените щати, Канада и Мексико са продадени над 400 хиляди мини топки.



