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Хит сред запалянковците: Мини футболни топки срещу стрес

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Спорт
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хит сред запалянковците мини футболни топки стрес
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Най-новият хит сред футболните фенове са мини футболни топки, дело на китайски производител!



Те са прецизна имитация на големите топки, с 12 отделни, разглобяеми панела. Предлагат се различни модели - с цветовете на отделни отбори или комбинация от няколко тима. Вътрешната част на мини топките е направена от мека и еластична материя, която издава специфичен звук при натиск, и цели да облекчи стреса докато запалянковците следят срещите.

До момента в Съединените щати, Канада и Мексико са продадени над 400 хиляди мини топки.

#мини футболни топки #световното по футбол

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