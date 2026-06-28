Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?

Педофилските мрежи вече работят с изкуствен интелект и чатботове, за да таргетират най-уязвимите мишени – деца, които споделят твърде много лична информация. До ефективни присъди се стига трудно. Тази седмица "По света и у нас" показа как човек с няколко присъди за педофилия, се оказа е охранител в столично училище. От Министерството на правосъдието започнаха проверка защо лицето е било реабилитирано по-рано. Вместо 2031 г. това се е случило миналата година.

Ще наречем този мъж Георги. Пожелава анонимност заради заплахи. Заедно със съмишленици лови педофили в района на Стара Загора. Досега са изобличили близо 50 мъже. Единият от тях военен от местно поделение.

Георги, ловец на педофили: "Този човек го осъдиха, но му позволиха да си тръгне от поделението без никакво наказание."

Разказва, че в региона засичат педофили от цялата страна и такива от Турция. Залавянето им става все по-трудно.

Георги, ловец на педофили: "От около година и половина знаем, че имат общност като затворена група за педофили, предполагам в Телеграм. Имат комуникация, защото ако стане някоя среща знаем, че научават. - БНТ: Какви са щетите за психиката? - Огромни. Променя се целият мироглед за живота."

Според експерта по киберсигурност Илин Савов, изкуственият интелект дава нови възможности на педофилите да профилират жертвите си.

Проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Първите стъпки са извличане на лични данни, снимков, видеоматериал от детето и започване на извличане на информация за всички близки."

Савов преподава киберсигурност на ученици в цялата страна. Натъква се на случаи, при които фалшиви профили търсят жертви дори в онлайн видео игри.

Проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Аз виждам, че целият разговор между детето и въпросния връстник в специална чат стая от игрална платформа, която детето играе е извършено от автоматизиран бот, който се навигира от педофил, пращайки си негови части от тялото."

Ако детето влезе в капана трудно подава сигнал, защото сексуалните хищници изграждат психологическа връзка. До ефективни присъди се стига рядко - от близо 50 хванати, едва няколко стигат до присъда.

Георги, ловец на педофили: "Даваме им случаи за порнографски материали, хора, които са идвали на място, хващали сме хора с тях и нищо не се случва. Само го прибират 24 часа и това е. След това той излиза жертва."

Затова учениците трябва да бъдат обучени как да запазват дигитални доказателства.

Проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Когато направи скрийншот и детето спре да отговаря на дигиталния хищник автоматизираният бот, който е подготвен от педофила автоматично маркира това като опасност и се изтегля, но в същото време детето ще има доказателство, което да покаже на родителите и на полицейските органи."

44 операции срещу педофили в интернет са направили от ГДБОП през 2025-та и са премахнати близо 80 000 материали.



