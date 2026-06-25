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СПЕЦИАЛНО: Охранител в училище се оказа педофил

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Как мъжът с три присъди е бил реабилитиран?

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Педофил с 3 присъди е работил като охрана в столично училище. 42-годишният Мартин Карамихайлов е бил задържан след като родител е подал сигнал в полицията, след като бил хванат да праща голите си снимки на малко момче. Оказва се, че мъжът е реабилитиран от съда още миналата година и така е успял да започне работа.

Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал Инспектората към Висшия съдебен съвет да направи извънредна проверка на делото за съдебна реабилитация, водено от СГС. Според Найденов допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота и здравето на най-уязвимата част от обществото – децата. 42-годишният Мартин Карамихайлов намира поредната си жертва в столичното 81 СОУ, където започнал работа като охранител. За комуникация използвал анонимен профил в социалните мрежи.

Александра Стефанова - прокурор в СРП: „Публикувал е снимка с порнографско съдържание и е тагнал конкретното непълнолетно момче."

Ученикът споделил на родителите си, които незабавно подали сигнал в полицията.

Александра Стефанова - прокурор в СРП: „Открити са три броя флашки с памет. В тях са установени многобройни снимки и видео материали с порнографско съдържание.“

Мъжът успява да започне работа, въпреки че е лежал в затвора няколко пъти за издевателства над деца. Зад гърба си има три ефективни присъди. От охранителната фирма, която го наемат на работят твърдят, че Мартин изглеждал изряден.

Ангел Тянков - юрисконсулт на охранителна фирма: „Интелигентен, сравнително млад човек. Амбициран за работа. Иска да събере пари за лятото. По никакъв начин нямаше как да се усъмним за някакви негови криминални прояви."

Донесъл пълният комплект документи за позицията. Сред тях - свидетелство за съдимост, удостоверение от прокуратурата и документ за психическа пригодност.

Ангел Тянков - юрисконсулт на охранителна фирма: „Сто процента изрядни документи."

Кариерата му като охранител продължила три дни. Веднага след подаването на сигнала е уволнен. Директорката на 81 училище отказа интервю, но обясни по телефона, че мъжът е изпратен на работа от охранителната фирма, с която имат сключен договор. Въпреки че има 3 ефективни присъди и е лежал в затвора, Карамихайлов се оказва реабилитиран. Това се е случило с определение на Софийския градски съд от 24 юни миналата година. В него съдът посочва, че мъжът има добри характеристични данни, показал е добро поведение, а наложените му наказания са изиграли своята превъзпитателна роля. Реабилитацията е трябвало да настъпи през 2031 г. - 10 години след изтърпяване на последната присъда. Законът обаче му дава право да поиска това по-рано.Така в регистрите на съдебната власт той се води неосъждан и получава чисто свидетелство за съдимост.

Ангел Тянков - юрисконсулт на охранителна фирма: „За регистъра само съм чувал. Знам, че все още не е актуален. Става само чрез запитване. В нашия случай мисля, че работещото решение би било ако свидетелството за съдимост да бъде в своята цялост. Там да не бъдат отразявани реабилитациите. Както един кандидат за работа в МВР или в специалните служби получават своето удостоверение в пълнота. Там са отразени и реабилитациите. Имали сме такова предложение да имаме достъп до системата за криминални регистрации, МВР отказа. Може би имат своите основания.“

Случаят Карамихайлов се оказва неуловим и през Националния регистър за случаите на педофилия, след като още през февруари депутати обещаха публичен достъп.

Ален Симеонов - ловец на педофили: „Публичният регистър за момента не е достъпен, въпреки че ние се борим повече от пет години затова. Има и над три години законопроекти в тази посока.“

Ален Симеонов повече от пет години лови педофили в интернет. Чрез фалшиви профили успява да стигне до сексуални хищници, които след това показва в интернет.

Ален Симеонов - ловец на педофили: „Което позволява техните съседи, приятели, семейство да разберат, че въпросният човек има сексуални намерения към деца и тинейджъри. От моите 64 заловени само един е стигнал до осъдителна присъда. За мен проблема изцяло са корени във всеобщата гражданска апатия.“

Името на Карамихайлов нашумява през 2010 г., когато е задържан в Силистра. Тогава е работил като активист на БЧК, водил и обучения по сексуално възпитание на деца в 6-ти и 7-ми клас. В жилището му полицаите откриват множество снимки на голи момчета, някои от тях вързани с белезници с насочен пистолет и нож в главата.



#реабилитиран #три присъди #в училище #педофил #охранител #мъж

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