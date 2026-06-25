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Проверяват случай на осъждан за педофилия мъж, назначен като охранител в училище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Проверката е разпоредена от правосъдния министър след публикации

министърът правосъдието поиска проверка случай реабилитиран осъден педофилия назначен длъжност свързана охрана деца
Снимка: БТА
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Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска проверки по случай с висок обществен интерес, свързан със съдебната реабилитация на мъж, осъждан за престъпления срещу деца, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Поводът са информации за реабилитацията на мъж, многократно осъждан за престъпления против половата неприкосновеност на малолетни, който впоследствие е бил назначен на длъжност, свързана с охраната на деца в училище, а по-късно е задържан във връзка с ново разследване за престъпления срещу деца.

Найденов е сезирал Висшия съдебен съвет и Инспектората към Висшия съдебен съвет, като настоява за проверка на делото за съдебна реабилитация.

„Когато се касае за педофилия и за тежък профил на системен рецидивист, преценката за добро поведение не може да се основава единствено на формални писмени характеристики, липса на неприключени наказателни производства или изтичане на изпитателен срок. Тя следва да бъде подложена на изключително прецизен, всеобхватен и задълбочен съдебен анализ“, посочва министърът.

Според министър Найденов допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота, здравето и неприкосновеността на най-уязвимата част от обществото – децата.

„Обществото очаква от правораздавателните органи не формализъм, а безкомпромисна прецизност при прилагането на институти, които заличават последиците от извършени тежки престъпления“, подчертава министърът.

През февруари парламентът реши част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.

#охрана на деца #длъжност #осъден за педофилия #Николай Найденов  #министър на правосъдието #проверка

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