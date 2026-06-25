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Славия изгради мемориален кът в памет на загиналите млади футболисти

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Спорт
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Футболната общност се обединява в подкрепа на семействата на жертвите след трагичния инцидент край Ямбол

Славия изгради мемориален кът в памет на загиналите млади футболисти
Снимка: Сдружение "Слависти"
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Пред стадион „Александър Шаламанов“ в София беше изграден специален мемориален кът, където привърженици, футболисти и граждани могат да отдадат почит към двамата млади състезатели от школата на Славия, загинали при тежката катастрофа край Ямбол.

От Сдружение „Слависти“ призоваха всички съпричастни към трагедията да се съберат пред клубния стадион, за да оставят цвете, шалче, футболна топка или да запалят свещ в памет на децата.

„Нека всички сърца, съпричастни към тази трагедия, дойдат и заедно да отдадем почит на белите душички. Без значение цвета или отбора“, написаха от организацията в социалните мрежи.

В знак на траур академията на Славия преустанови дейността си до второ нареждане, а планираната контролна среща на представителния тим срещу Рилски спортист беше отменена. По-рано през деня футболистите и треньорският щаб на първия отбор също почетоха паметта на загиналите деца.

Подкрепа към инициативите на „белите“ изразиха и Левски, и ЦСКА. Двата клуба застанаха зад идеята за организиране на благотворителен мач, средствата от който да бъдат насочени към семействата на загиналите и пострадалите при трагичния инцидент.

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#ПФК Славия #катастрофа

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