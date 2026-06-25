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Гълъб Донев: Служителите на МВР и военните ще си плащат осигуровките от догодина

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Административната реформа ще стане факт от 1 януари 2027 г., заяви финансовият министър

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Служителите на МВР и военните ще си плащат осигуровките от догодина, заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Доне в първото си интервю след обявяването на проектобюджета за тази година в "Още от деня".

Гълъб Донев, финансов министър: "Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления."

По отношение на 5,7% дефицит в Бюджета и процедурата по свръхдефицит финансовият министър коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени."

С новия бюджет се променя коренно начина на одобряване на проектите на общините, обясни още финансови министър. Вместо на проектен принцип се връща стария метод за одобрение на проектите от министерството на регионалното развитие, което ще провери и започнатите.

Финансовият министър разясни какво вкючва план-сметката на Бюджет 2026 г.

Гълъб Донев, финансов министър: "В тези 9 милиарда са включени 5 милиарда средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 4 милиарда са национално финансиране. В тези 4 милиарда 1,1 милиарда са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 255 милиона."

На въпрос кога България ще започне да плаща по договора си с турската компания "Боташ", който предоговаряме, Донев отговори.

Гълъб Донев, финансов министър: "За „Боташ“ не сме плащали. И по отношение на това искам да попитам аз опонентите: откъде България доставя газ през - „Боташ“, защото Александруполис не е заработил на пълен капацитет."

Финансовият министър обясни и защо се налага вдигане на винетките - за да има пари за поддържането и почистването на пътищата.

Гълъб Донев, финансов министър: "Натоварване е силно казано е, защото е само по 1,20 евро на месец."

По отношение на Бюджет 2027 г. Донев коментира.

Гълъб Донев, финансов министър: "2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена."

На 1 юли бюджет 2026 г. влиза за обсъждане и приемане от Министерския съвет, още в същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание, заяви финансовият министър.

Вижте повече във видеото

#договор с "Боташ" #министър Гълъб Донев #Бюджет 2026 #винетки

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