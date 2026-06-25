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Параметрите на Бюджет 2026: Как синдикати, работодатели и служители приемат финансовата рамка?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора , Репортер: Елеана Цанова
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бюджет 2026 управляващи опозиция остър сблъсък данъци дълг реформи
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Първи коментари на синдикати и работодатели за държавния бюджет. Бизнесът критикува заложения дефицит и липсата на по-бързи реформи, а синдикатите настояват за повече приходи и защита на доходите.

От 15 години Катя работи в НАП – Бургас и очаква компенсаторни механизми, за да не бъдат ощетени чиновниците от заложените от правителството мерки.

Катя Тодорова, служител в НАП – Бургас и заместник-председател на синдикална организация КНСБ – Бургас: „Справедливо е само и единствено, ако към брутното възнаграждение бъде добавен поне класът. Единствените придобивки, които получаваме като допълнителни, са средствата за дрехи, за представително облекло, които от 15 години продължават да са 400 лева или 200 и малко евро.“

Притеснението на синдикатите е, че именно работещите ще платят цената на заложените мерки в бюджета за тази година.

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: „Най-големият потърпевш, за съжаление, са работещите, тъй като инфлацията е по-голяма от тези 5%, които им дадоха в началото на годината. До края на годината ще имаме загуба на покупателна способност.“

Очакванията на работодателите също са се разминали с проектобюджета.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: „Искахме да видим в Бюджет 2026 ясна заявка за реформи, за повишаване на ефективността на разходите, за премахване на тези огромни дисбаланси в държавната администрация, в сектор „Сигурност“, в сектор „Отбрана“. Автоматичните механизми да отпаднат категорично – в случая не го виждаме, само неприлагането им.“

Работодатели и синдикати искат по-голяма фискална дисциплина.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ: „Това, което ни разочарова, е и липсата на ускорена бюджетна консолидация, тъй като за 2026 г. дефицитът е свръхдефицит, но и за 2027 г. е в размер на 3,8%, а за 2028 г. влиза в рамките на критерия 3%.“

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ: „Слаба страна – дефицитът не е 5,7%, а може би по-малко, тъй като виждаме капиталова програма от 9 млрд. евро. За сравнение капиталовата програма, която беше миналата година, беше 6,9 млрд. евро, от които реализирахме 5,9 млрд. Изпълнихме я миналата година на 80% спрямо плана, което ни дава основание да смятаме, че тази ще я изпълним на 150%. Не ми е много ясно. Да не говорим, че всяка година капиталовата не се изпълнява. Дори да сложите всички пари по ПВУ тази година, пак сметката не излиза на 9 млрд., така че си мисля, че тук има буфер – един ресурс, който МФ си е оставило за по-добра консолидация в края на годината, не пред нас – бизнеса, синдикатите, а може би пред ЕК.“

Ако бъде приет, държавният бюджет за тази година ще действа за срок от само 5 месеца.



#Бюджет 2026 #реакции #НАП #АИКБ #КНСБ

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