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Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
от
Елиана Димитрова
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15:19, 25.06.2026
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андрияна Петкова Татарова.
Изпълнителният директор на НДК поиска от ВАС ново разглеждане на делото срещу нея
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#НДК
#директор
#уволнение
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