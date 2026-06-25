Украйна е представена на ниво премиер на срещата в Полша заради напрежението със Зеленски

Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украйна. Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев. Украйна е представена от премиера Юлия Свириденко след възникналото напрежение между президентите на Полша и Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще преведе днес първия транш от обещания заем за Украйна. Той е на стойност от 3.2 милиарда евро. Във форума участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса. Паралелно ще се проведе и среща на Източния фланг.

Юлия Свириденко, министър-председател на Украйна: "През следващите два дни на тази конференция очакваме да се подпишат над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро. Те са насочени към обединяване на ресурси и възможности в пет направления - интеграция в ЕС, човешки капитал, бизнес, местно и регионално развитие и, за пръв път тази година в Гданск обсъждаме и направлението отбрана."