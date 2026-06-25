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Спор между управляващите и част от опозицията заради Закона за съдебната власт

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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спор управляващите част опозицията заради закона съдебната власт
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Спор между управляващите от "Прогресивна България" и част от опозицията в лицето на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" по промените в Закона за съдебната власт. Те се обсъждат на второ четене в пленарната зала и целят нови правила за избор на Висш съдебен съвет.

Янка Тянкова, председател на парламентарната комисия по правни въпроси: "До встъпване в длъжност на новоизбраните членове Пленумът на ВСС, съответно Съдийската и Прокурорската колегия - отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система. Касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект, когато е изминала повече от една година от изтичането на мандата на изборните членове."

Надежда Йорданова, председател на ПГ на "Демократична България": "Голяма част от гаранциите, които ние предлагахме и считахме за удачни, които да променят процедурата за избор на ВСС, не срещнаха подкрепа. Не срещнаха подкрепа и измененията, които бяха свързани с функционирането на ВСС."

Стою Стоев, народен представител от ПГ на "Продължаваме промяната": "Дори и предложения, които народните представители от "Прогресивна България" бяха направили, бяха изоставени между първо и второ четене. Отделно, това няма как да не споменем, че голяма част от законопроекта на колегите от "Демократична България" включваше и ключови промени, свързани с констатирани назад във времето огромни проблеми във функционирането на съдебната власт."

Димитър Петров, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Ние ясно казахме още в самото начало, че това не е цялостната съдебна реформа. Предстоят и други пакети, които да внесем в рамките на четиригодишния мандат, които вече да засегнат и други процедурни въпроси, особено свързани с атестирани и конкурси. Всички тези проблеми, които и сега съществуват в сегашната правна уредба."

#спор #управляващи #закон за съдебната власт #опозиция

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