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Начален удар - 25.06.2026 г.

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Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 25062026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ „Начален удар“ водещата Тереза Мутафчиева посрещна популярния футболен инфлуенсър Борис Борисов - Бобсъна, с когото коментира най-интересните моменти от изминалата нощ на световното първенство по футбол.

Във втората част на предаването гост беше щеф Илиан Кустев, който изрази мнението, че световното е много интересно. Кустев също така смята, че Франция е фаворит за титлата, както и че представянето на Майкъл Олисе е впечатляващо.

Повече и за специалната колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026 ще откриете в най-новото издание на "Начален удар".

Вижте цялото предаване във видеото!

#"Начален удар"

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