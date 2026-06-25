Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украйна, премиерът Радев ще участва

Полша е домакин на годишната конференция за възстановяването на Украйна.

Украинската делегация е водена от министър-председателя Юлия Свириденко, след възникналото напрежение между президентите на Полша и Украйна.

Дипломатическият разрив настъпи, след като Карол Навроцки лиши ВолодИмир Зеленски от най-високото държавно отличие заради исторически спор. В днешната среща в Гданск България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

В нея ще се включат още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германския канцлер Фридрих Мерц. Разговори във формат Източен фланг се очаква да се проведат в кулоарите на форума.