БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поглед към Мондиал 2026 със Стоян Орманджиев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
поглед мондиал 2026 стоян орманджиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Футболът като социален феномен - темата разискваме с футболния агент Стоян Орманджев в студиото на "Денят започва".

"Изненадите продължават и точно това е чарът на световното първенство. Сега факт е, че с толкова много отбори за първи път гледаме световно, което е поредният експеримент на FIFA, който смея да твърдя, че засега се получава доста успешно. Да, винаги ще има мнения по въпроса дали е правилно. Аз лично, като малко по-старомоден и носталгично настроен, си обичам световните, с по-малко отбори. Това са били световните, на които аз съм се запалил по футбола. Но няма как да отричам, че времената се променят", обясни Орманджиев.

Той коментира и почивките за хидратация по време на мачовете от Мондиал 2026.

"Това е също един експеримент на FIFA, който аз лично се надявам да не бъде приет в Европа, където най-много разбира се следим ние футбола, и да си остане един спомен от това световно първенство, защото стана ясно, че при тези температурите в момента, които са прекъснати заради лошите атмосферни условия, въобще не е нуждата от вода или от почивка, а съвсем друга. Тя е ясна на всички", заяви Орманджиев.

Той посочи и кои са големите изненади и разочарования до момента на световното първенство.

Вижте целия разговор във видеото!

#Стоян Орманджиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
3
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб
6
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Мондиал 2026

Шотландски мигранти зараждат футбола в Бразилия през XIX век
Шотландски мигранти зараждат футбола в Бразилия през XIX век
Феновете на Швейцария купонясват след успеха над Канада и мислят за елиминациите Феновете на Швейцария купонясват след успеха над Канада и мислят за елиминациите
Чете се за: 00:52 мин.
В лагера на Канада трупат увереност и самочувствие с всеки следващ мач В лагера на Канада трупат увереност и самочувствие с всеки следващ мач
Чете се за: 00:27 мин.
Наставникът на Швейцария Мурат Якин пренася страстта си към шаха във футбола Наставникът на Швейцария Мурат Якин пренася страстта си към шаха във футбола
Чете се за: 00:50 мин.
Парният часовник във Ванкувър радва туристи от цял свят и жителите на града Парният часовник във Ванкувър радва туристи от цял свят и жителите на града
Чете се за: 02:42 мин.
Сенегал без своя титулярен вратар срещу Ирак Сенегал без своя титулярен вратар срещу Ирак
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във Венецуела
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните земетресения във...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ) За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия" Тежко остава състоянието на жената, пострадала при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети Проектобюджетите на НЗОК и НОИ влизат за обсъждане в надзорните съвети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тръмп и Рюте обсъдиха европейските разходи за отбрана в Белия дом
Чете се за: 02:07 мин.
САЩ и Канада
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки...
Чете се за: 03:20 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ