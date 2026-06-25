Поглед към Мондиал 2026 със Стоян Орманджиев

Футболът като социален феномен - темата разискваме с футболния агент Стоян Орманджев в студиото на "Денят започва".

"Изненадите продължават и точно това е чарът на световното първенство. Сега факт е, че с толкова много отбори за първи път гледаме световно, което е поредният експеримент на FIFA, който смея да твърдя, че засега се получава доста успешно. Да, винаги ще има мнения по въпроса дали е правилно. Аз лично, като малко по-старомоден и носталгично настроен, си обичам световните, с по-малко отбори. Това са били световните, на които аз съм се запалил по футбола. Но няма как да отричам, че времената се променят", обясни Орманджиев.

Той коментира и почивките за хидратация по време на мачовете от Мондиал 2026.

"Това е също един експеримент на FIFA, който аз лично се надявам да не бъде приет в Европа, където най-много разбира се следим ние футбола, и да си остане един спомен от това световно първенство, защото стана ясно, че при тези температурите в момента, които са прекъснати заради лошите атмосферни условия, въобще не е нуждата от вода или от почивка, а съвсем друга. Тя е ясна на всички", заяви Орманджиев.

Той посочи и кои са големите изненади и разочарования до момента на световното първенство.

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