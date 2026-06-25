БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в...
Чете се за: 04:30 мин.
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време с изолирани следобедни превалявания ще е времето в четвъртък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София - около 15°. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 28°.

По Северното Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. През почивните дни ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус-два по-високи. В понеделник ще бъде слънчево, почти тихо и горещо с максимални температури между 33° и 38°.

#прогноза за врамето #следобедни превалявания #времето #слънчево #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
2
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
3
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
4
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че няма сграда, но издавали удостоверения за търпимост
5
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че...
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
6
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Времето

Опасно високи температури се очакват през следващите дни
Опасно високи температури се очакват през следващите дни
Горещо време и през почивните дни Горещо време и през почивните дни
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчево със следобедни валежи и гръмотевици в петък Слънчево със следобедни валежи и гръмотевици в петък
Чете се за: 01:50 мин.
Жега в цялата страна през следващите дни Жега в цялата страна през следващите дни
Чете се за: 02:25 мин.
Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник
5566
Чете се за: 01:55 мин.
Очаква ни горещо време и в началото на новата седмица Очаква ни горещо време и в началото на новата седмица
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
"Писна ми да убиват нашите деца": Бдения в страната в памет на загиналите по пътищата "Писна ми да убиват нашите деца": Бдения в страната в памет на загиналите по пътищата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След катастрофите на АМ "Тракия" и "Струма":...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Проверка на БНТ: Претоварват ли се камионите, превозващи зърно?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
БНТ с висока оценка от EBU: Старт на подготовката на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ