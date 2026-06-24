Нови сигнали за мазут по Южното Черноморие

Сигналите за мазут на плажовете по Южното Черноморие не спират. За седмица, в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяването. Институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит, а плажните ивици се почистват всеки ден. Голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. Иво Христов почти всеки ден е в морето с ветроходната си яхта. Казва, че освен на брега, мазут все още се забелязва и във водата.

Иво Христов: „Виждат се едни парчета на моменти, ей толкова големи, през метър да кажем. И се чудихме какво е това. Ей сега като пристанахме вчера тук на Царево, при издърпване на котвата, ръцете ми целите в мазут. След това слизаме на плажа, докато отида до заведението, поглеждам си краката отдолу – намазани с мазут.“

Черните петна, носещите се в морето, най-често полепват по камъни и водорасли, а при допир – виждате какъв е резултатът. Изключително трудно се чисти, само с вода - не става. Вчера и днес от екоинспекцията в Бургас са проверили плажовете, които през последните дни бяха замърсени с мазут. Констатацията е, че са почистени, в което се увери и нашият екип.

Малките скалисти крайморски заливи, които не се посещават толкова от туристите не са почистени. Петната от мазут все още си личат и може да се добие най-ясна представа какъв е мащабът на замърсяването. Рибари от Ахтопол разказват, че мазут е изплувал и в предишни години, но не в такива количества. Те обаче отхвърлят версията замърсяването да идва от заседналия в края на миналата година танкер „Кайрос“.

Янко Милков, рибар от Ахтопол: „Този кораб, той си беше стабилен, здрав кораб. Нищо му нямаше, че той да хвърли тези боклуци.“ – БНТ: „Откъде може да идва?“ – „Ами от Украйна, откъде другаде.“ - БНТ: „От войната?“ – „Според мен е оттам, от какво друго.“

Очаква се в следващите дни мазутът да продължи да изплува по българското крайбрежие, затова стопаните на плажове остават в готовност за нови действия по почистване.