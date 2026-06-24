БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в...
Чете се за: 01:52 мин.
България постави на колене световния шампион в Лигата на...
Чете се за: 04:37 мин.
Гълъб Донев: Дефицитът за 2026 година ще достигне 5,7% от...
Чете се за: 03:45 мин.
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца...
Чете се за: 01:30 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови сигнали за мазут по Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Източникът все още не може да бъде открит

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сигналите за мазут на плажовете по Южното Черноморие не спират. За седмица, в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяването. Институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит, а плажните ивици се почистват всеки ден. Голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. Иво Христов почти всеки ден е в морето с ветроходната си яхта. Казва, че освен на брега, мазут все още се забелязва и във водата.

Иво Христов: „Виждат се едни парчета на моменти, ей толкова големи, през метър да кажем. И се чудихме какво е това. Ей сега като пристанахме вчера тук на Царево, при издърпване на котвата, ръцете ми целите в мазут. След това слизаме на плажа, докато отида до заведението, поглеждам си краката отдолу – намазани с мазут.“

Черните петна, носещите се в морето, най-често полепват по камъни и водорасли, а при допир – виждате какъв е резултатът. Изключително трудно се чисти, само с вода - не става. Вчера и днес от екоинспекцията в Бургас са проверили плажовете, които през последните дни бяха замърсени с мазут. Констатацията е, че са почистени, в което се увери и нашият екип.

Малките скалисти крайморски заливи, които не се посещават толкова от туристите не са почистени. Петната от мазут все още си личат и може да се добие най-ясна представа какъв е мащабът на замърсяването. Рибари от Ахтопол разказват, че мазут е изплувал и в предишни години, но не в такива количества. Те обаче отхвърлят версията замърсяването да идва от заседналия в края на миналата година танкер „Кайрос“.

Янко Милков, рибар от Ахтопол: „Този кораб, той си беше стабилен, здрав кораб. Нищо му нямаше, че той да хвърли тези боклуци.“

– БНТ: „Откъде може да идва?“

– „Ами от Украйна, откъде другаде.“

- БНТ: „От войната?“

– „Според мен е оттам, от какво друго.“

Очаква се в следващите дни мазутът да продължи да изплува по българското крайбрежие, затова стопаните на плажове остават в готовност за нови действия по почистване.

#Южнж Черноморие #плажовете #мазут

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
2
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
4
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"
5
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал...
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб
6
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
6
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...

Още от: Регионални

Планът за устройството на Борисовата градина ще бъде преработен, съобщиха от общината
Планът за устройството на Борисовата градина ще бъде преработен, съобщиха от общината
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за насилие? Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за насилие?
Чете се за: 04:25 мин.
10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн в Ахелой 10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн в Ахелой
Чете се за: 00:55 мин.
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 02:02 мин.
Продължава разследването за насилие над деца в интерната в с. Варненци Продължава разследването за насилие над деца в интерната в с. Варненци
Чете се за: 02:45 мин.
Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн в Ахелой 10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн в Ахелой
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Бъдещето на детската болница: И здравното ведомство ще проверява...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ