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Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 00:52 мин.
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Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните четири дни надхвърлят 40. В късния следобед днес нефтени петна са се появили отново и на плаж "Бутамята" край Синеморец.

От Морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. Но напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега.

Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй се касае за остатъчни вещества от неизвестен период.

#Черноморие #Синеморец #мазут

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