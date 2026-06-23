Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец

И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните четири дни надхвърлят 40. В късния следобед днес нефтени петна са се появили отново и на плаж "Бутамята" край Синеморец.



От Морска администрация заявиха, че осъществяват постоянен контрол в българските морски пространства и следят за замърсявания от плавателни съдове. Но напомниха, че такива не са установени, а става въпрос за стари отлагания от нефтопродукти, които през последните дни силното вълнение е изхвърлило на брега.

Подчертават, че е невъзможно да бъде установен конкретен източник или плавателен съд, отговорен за замърсяването, тъй се касае за остатъчни вещества от неизвестен период.