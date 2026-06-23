Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността "Баба Алино"

До края на седмицата Община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността "Баба Алино".

Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна.

Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността "Баба Алино", и ги е предал прокуратурата за проверка. По информация на службите Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от Окръжната прокуратура във Варна.

Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията Невзоров се срещна със собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите.