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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността "Баба Алино"

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Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността "Баба Алино"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

До края на седмицата Община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността "Баба Алино".

Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна.

Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището в местността "Баба Алино", и ги е предал прокуратурата за проверка. По информация на службите Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитан пред съдия като свидетел по досъдебно производство, наблюдавано от Окръжната прокуратура във Варна.

Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията Невзоров се срещна със собственици в незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите.

#издаване на заповеди за събаряне #"Баба Алино" #ОБЩИНА ВАРНА

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