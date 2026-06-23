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10 години от Брекзит: Великобритания извън ЕС, хаос в политиката и разклатена икономика

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Великобритания отбелязва 10 години от референдума за Брекзит. 5 години след фактическото излизане от ЕС, на Острова са изправени пред по-слаба икономика и поредна рокада по високите етажи на властта.

Според проучвания, брутният вътрешен продукт на страната е намалял с между 6 и 8% след Брекзит, има свиване и на инвестициите. Допитвания показват, че голяма част от гласувалите за напускане на ЕС, днес съжаляват за избора си, но и все още няма достатъчно голяма подкрепа за повторно присъединяване към общността. Премиерът в оставка Киър Стармър работеше за по-близки отношения между Лондон и Брюксел. Очаква се след вчерашното му оттегляне, да бъде наследен от кмета на Манчестър Анди Бърнам. Така Великобритания ще има своя седми министър-председател в рамките на 10 години.

#брекзит #Икономика #политика #Великобритания

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