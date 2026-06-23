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Новият състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Новият състав на Централна избирателна комисия (ЦИК) стъпва в длъжност. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Председател е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар - Йорданка Ганчева.

Новите членове на ЦИК са: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Илияна Йотова издаде указа за встъпване в длъжност на новия състав на ЦИК на 15 юни. Преди това бяха проведени консултации с партиите и коалициите в настоящия парламент, които представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

Предишният състав на ЦИК отчете за изминалите пет години комисията общо 10 национални избора – седем за Народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на републиката, за общински съветници и кметове, както и за членове на Европейския парламент от Република България.

Успоредно с това са проведени 174 частични и нови избора за местни органи на властта.

#нов състав на ЦИК #встъпване в длъжност

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