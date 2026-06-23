40 години след първото си участие на световно първенство националният отбор на Ирак отново е под прожекторите. Наричат ги „Лъвовете от Месопотамия“, но би трябвало да се казват децата на войната. Те са третото златно поколение във футбола на 46-милионната арабска страна, която е една от определяните за люлка на човешката цивилизация.

С тесен излаз към персийския залив, разположен на бреговете на реките Тигър и Ефрат. В древността Ирак е бил център на Шумерската, Асирийската и Вавилонската цивилизация. Тук е създадена и първата писменост в света.

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