Лора Христова: Целта на "Троян спортува" е да възпита дисциплина в децата

Лора Христова се надява чрез фестивала „Троян спортува“ да запали искрата при подрастващите. Биатлонистката сподели, че това е нейният стимул.

Пред БНТ олимпийската медалистка от Зимните игри в Милано/Кортина се надява събитието в Троян да бъде организирано всяка година.

„Целта на този фестивал е да събере всички деца и да възпита в тях една дисциплина, която да им помогне за развитието да напреднат, независимо дали ще се занимават със спорт. Моят стимул е всички тези подрастващи, в които виждам една искра. Надявам се наистина да успея за запаля тази искра с този фестивал. Всяка година да продължаваме да го правим“, лаконична бе Христова.

Повече от интервюто с Лора Христова можете да гледате във видеото!